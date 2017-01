CALCIOMERCATO GENOA / News, ecco l'offerta per Sanogo dello Young Boys. Le trattative di oggi 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: ECCO L'OFFERTA PER SANOGO DELLO YOUNG BOYS. LE TRATTATIVE DI OGGI 7 GENNAIO 2017 - Dopo aver perso il venezuelano Tomas Rincon, ceduto alla Juventus di Massimiliano Allegri, il Genoa si è subito messo alla ricerca di un degno sostituto. Il profilo che la società ligure sta monitorando con grande attenzione in queste ore è quello di Sekou Sanogo, classe 1989 attualmente in forza allo Young Boys. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la società genoana avrebbe presentato una prima offerta ufficiale agli svizzeri. Si parte con una cifra vicina ai quattrocentomila euro, a cui il presidente dei grifoni, Enrico Preziosi, è pronto aggiungere altri bonus legati alle presenze del giocatore. Sanogo nello scorso campionato ha avuto parecchi problemi fisici, ma ora sembra aver recuperato e il Genoa prova ad accelerare. L'accordo economico tra il giocatore e i rossoblu è già stato raggiunto, manca soltanto l'ok dello Young Boys che si è preso alcune ore per riflettere. La risposta è attesa entro pochi giorni.





© Riproduzione Riservata.