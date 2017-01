CALCIOMERCATO LAZIO / News, El Ghazi sempre più vicino. Le trattative di oggi 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: EL GHAZI SEMPRE PIU' VICINO. LE TRATTATIVE DI OGGI 7 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) Il calciomercato della Lazio si scalda con il nome di El Ghazi, un'operazione da oltre nove milioni di euro che dovrebbe portare il giocatore olandese nella capitale. Il mister dei biancocelesti Inzaghi non vede l'ora di poterlo accogliere, rinforzando così le corsie esterne. Nelle ultime ore sarebbe arrivato anche il via libera dell'Ajax, con l'olandese che firmerà un contratto da cinque anni con il club di Lotito a 1,5 milioni a stagione. L'arrivo di El Ghazi alla Lazio è strettamente legato alla cessione di Filip Djordjevic, ormai sempre più vicino ad indossare la maglia del Lione. I francesi hanno messo sul piatto cinque milioni di euro, mentre Lotito ne vuole otto. Le distanze sono ancora abbastanze ampie, ma c'è la volontà delle parti di chiudere questa operazione. Sempre sul fronte uscite, rimbalzano dall'Inghilterra nuove voci su Keita, obiettivo primario del Manchester United dello special one Mourinho.

