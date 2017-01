CALCIOMERCATO TORINO / News, chiamata cinese per Mihajlovic. Le trattative di oggi 7 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO TORINO, NEWS: CHIAMATA CINESE PER MIHAAJLOVIC. LE TRATTATIVE DI OGGI 7 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) - Durante la conferenza stampa pre Sassuolo, l'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ha svelato un retroscena di calciomercato che lo vede come protagonista: "A dicembre ho ricevuto un'offerta importante dalla Cina. Posso capire chi sceglie di accettare, i soldi sono importanti, ma per me non sono tutto. Tengo al progetto granata e non ho voluto interromperlo". Sul fronte della campagna rafforzamento organico, il mister granata sembra soddisfatto, ma chiede al presidente Urbano Cairo un ulteriore sforzo per innalzare il livello tecnico generale della società: "Abbiamo preso due giocatori, ma ne servono altri perché ci sono squadre più attrezzate di noi. Cercheremo di migliorare la rosa, qualcuno ancora arriverà e qualcuno magari andrà via". Su Juan Manuel Iturbe: "Può giocare sia a destra che a sinistra, a me piace giocare con gli esterni a piedi invertiti. Rispetto ad altri attaccanti ha caratteristiche per cui si sposa bene. Lo abbiamo voluto, è una scommessa che voglio vincere"

