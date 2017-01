CALCIOMERCATO FIORENTINA/ News, Le trattative oggi 7 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE FIORENTINA NEWS: I VIOLA VOGLIONO TRATTENERE KALINIC (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Tutti sanno che in questa sessione di calciomercato di riparazione la Cina abbia deciso di scatenarsi definitivamente. Il Tianjin ha sicuramente la volontà e la voglia di andare a prendere Kalinic, calciatore di peso e attaccante davvero di grandissimo spessore tecnico. L'offerta, racconta Tuttosport nell'edizione odierna, dovrebbe essere di ben cinquanta milioni di euro, una cifra impossibile da rifiutare anche per il giocatore che riceverebbe un ingaggio faraonico. La Fiorentina infatti non ha intenzione di rifiutare l'affare, ma chiederà al club cinese di pazientare fino a giugno quando sarà finito il campionato di Serie A. Questo perchè ha ovviamente volontà di dare spazio a un calciatore che è considerato indispensabile e anche perchè è difficile immaginare trovare ora un calciatore degno di essere suo sostituto.

CALCIOMERCATO LIVE FIORENTINA NEWS: TOLEDO VERSO IL PRESTITO AL LAS PALMAS (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - La Fiorentina potrebbe completare in questa sessione di calciomercato di riparazone la cessione di Hernan Toledo. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio questi firmerà in settimana con il Las Palmas per volare a giocare in Liga. Hernan Toledo è un centrocampista classe 1996 che è arrivato in prestito biennale dal Deportivo Mladonado in estate. La Fiorentina inoltre aveva dalla sua parte un diritto di riscatto a favore molto interessante. Il ragazzo fino a qusto momento però non ha mai giocato a causa di diversi problemi muscolari che si sono accumulati durante l'anno. La cessione ormai è fatta anche perchè Paulo Sousa al momento sembra non aver bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Toledo è comunque un ragazzo di talento che in Liga troverà di sicuro il suo ambiente adatto.

