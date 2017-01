CALCIOMERCATO GENOA/ News, Juric parla di Taarabt. Le trattative oggi 7 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE GENOA NEWS: JURIC PARLA DI TAARABT (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Tra i calciatori che presto potrebbero vestire la maglia del Genoa c'è sicuramente Taarabt. Il centrocampista ha parlato già da giocatore del Grifone, ringraziando anche la società di aver puntato su di lui. Il tecnico Ivan Juric però ci va cauto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: "Non è ancora ufficiale l'arrivo di Taarabt. E' un calciatore di talento però che non gioca da un anno e mezzo". Centrocampista classe 1989 ha già giocato in Italia quando arrivò nel gennaio del 2014 in prestito al Milan. Da allora ha collezionato appena quattordici presenze tra il QPR e il Benfica B. Staremo a vedere come andrà la sua avventura con la maglia del Genoa.

CALCIOMERCATO LIVE GENOA NEWS: NTCHAM VERSO IL RITORNO AL MANCHESTER CITY (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Olivier Ntcham potrebbe tornare la Manchester City in questa sessione di calciomercato. Il ragazzo classe 1996 non è stato convocato per la gara di oggi contro la Roma e potrebbe presto tornare in Premier League. La voce ormai va avanti da diversi giorni e presto potrebbe essere risolta in questo senso. Ntcham è nato a Longjumeau in Francia ed è un centrocampista fisico in grado di poter giocare in ogni posizione, sia da interno che da esterno offensivo. Rapido e dotato tecnicamente per crescere deve trovare la sua defintiiva affermazione come ruolo e come maturità tecnico-tattica. Ntcham è cresciuto nella primavera de Le Havre ed è stato preso per farlo ancora crescere dai Citizens. Il Genoa lo ha preso nel gennaio del 2015 dove ha collezionato 24 presenze e segnato una rete. Difficile pensare ora che ci possano essere dei ripensamenti.

