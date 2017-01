CALCIOMERCATO LAZIO/ News, Mourinho vuole Balde Keita! Le trattative oggi 7 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE LAZIO NEWS: MOURINHO VUOLE BALDE KEITA (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Nonostante Balde Keita abbia trovato continuità non si fermano nei suoi confronti le voci di calciomercato. Secondo quanto riporta il The Sun pare che l'attaccante esterno sia nel mirino del Manchester United che sarebbe pronto a fare un'offeerta importante per portarlo in Inghilterra. Si parla addirittura di trenta milioni di euro, cifra di fronte alla quale la Lazio difficilmente sarebbe pronta a dire di no. Secondo il tabloid inglese il calciatore sarebbe una precisa richiesta di Josè Mourinho che sognerebbe di metterlo al fianco di Zlatan Ibrahimovic'. Keita è un attaccante esterno senegalese classe 1995 che è cresciuto nella cantera del Barcellona. La Lazio lo ha acquistato nel 2013 e da allora con la maglia biancoceleste ha collezionato in Seri A 95 presenze mettendo a segno 15 reti.

CALCIOMERCATO LIVE LAZIO NEWS: MINALA VERSO LA SALERNITANA (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - La Lazio potrebbe mandare a giocare altri calciatori giovani pronti a fare esperienza nel campionato cadeetto. Secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it pare che il giovanissimo Joseph Minala sia pronto ad andare a giocare nella Salernitana di Bollini in prestito. Il tecnico conosce molto bene il giovane che è ha già allenato nella primavera della squadra biancoceleste. L'accordo, secondo il portale biancoceleste, è già stato trovato manca quindi solo l'ufficilità. Joseph Minala è un classe 1996 che ha già giocato in prestito in Serie B tra Bari e Latina, accumulando alcune prestazioni anche senza trovare grande continuità. Minala è un centrocampista tecnico e dotato di grandi mezzi fisici, è infatti alto 184 centimetri e ha un peso specifico importante. Staremo a vedere se nella Salernitana troverà spazio e magari completerà il suo percorso di crescita sperando di tornare alla Lazio stavolta da protagonista.

© Riproduzione Riservata.