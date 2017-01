Calciomercato Torino/ News, Diop in prestito al Pordenone. Le trattative oggi 7 gennaio 2017 (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE TORINO NEWS: DIOP IN PRESTITO AL PORDENONE (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Il Torino in questa sessione di calciomercato pensa anche alle uscite oltre che ai colpi in entrata. In granata sono già arrivati Juan Manuel Iturbe e Carlao, ma ora è il momento anche di lasciar partire alcuni calciatori. L'ultima notizia arriva dai giovani già in prestito con un ragazzo che potrebbe cambiare maglia proprio nel mese di gennaio. Secondo TuttoLegaPro.com infatti il classe 1993 Aboud Diop lascerà la Juve Stabia. Su di lui c'erano Catanzaro, Matera e Piacenza ma pare che l'affare sia stato ormai definito con il Pordenone. Diop è un attaccante rapido e tecnico, ma essendo un classe 1993 deve bruciare le tappe verso il raggiungimento di un obiettivo chiamato Serie A.

CALCIOMERCATO LIVE TORINO NEWS: ITURBE ORGOGLIOSO DELL'OCCASIONE GRANATA (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Juan Manuel Iturbe è un nuovo calciatore del Torino, affare realizzato in questa sessione di calciomercato e che sicuramente darà una mano alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è stato già in grado di rilanciare due calciatori in difficoltà ed entrambi provenienti dalla Roma come Iago Falque e Adem Ljajic. Iturbe è felice del momento e ha espresso la sua soddisfazione sul suo profilo di Twitter: "Sono orgoglioso di far parte di un club che ha tanta storia ma anche tanto futuro. Forza Toro". Esterno d'attacco dotato di fisicità e grande spessore tecnico può saltare l'uomo con grande facilità. Staremo a vedere se riuscirà a ritrovare le sue qualità che in passato gli erano valse la chiamata proprio della Roma.

CALCIOMERCATO LIVE TORINO NEWS: LE PRIME PAROLE DI CARLAO (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Il Torino ha messo a segno un bel colpo andando a prelevare in questa sessione di calciomercato dall'Apoel il cartellino del difensore centrale brasiliano Carlao. Questi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ecco le sue parole: "Arrivare in Italia per la prima volta è davvero una grande soddisfazione, una vera emozione per me. Ho giocato al Corinthians da giovane poi sono stato sei anni in francia in un campionato importante che non è però l'Italia dove ci sono tante grandi squadre di livello. E' bello essere qui. Il Torino è una squadra con una storia gloriosa. C'erano altri paesi che mi volevano, dalla Grecia alla Germania, ma quando ho sentito che mi voeva il Torino ho subito detto di sì. E' un grande club e ci hanno giocato tantissimi brasiliani importanti in passato. Tutti i brasiliani conoscono il Torino dalla tragedia di Superga all'esplosione di Junior e Casagrande".

