CALCIOMERCATO ATALANTA, NEWS: PALOSCHI NEL MIRINO DEI BIANCOCELESTI. LE TRATTATIVE DI OGGI 8 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – In questa finestra di calciomercato la Lazio è alla disperata ricerca di un vice di Ciro Immobile e la dirigenza biancoceleste sta valutando se sarà possibile attingere proprio dalla rosa dell’Atalanta di Gasperini. Tra le file della compagine bergamasca spicca per doti e per condizione di potenziale esubero il nome di Albero Paloschi, attaccante classe 1990. La punta, approdata a Bergamo nello scorso luglio dallo Swansea piace molto alla Lazio, che peò sta valutabdo altri profili (come Avenatti della Ternana e Huller dell’Urecht). Le ultime indiscrezioni di calciomercato comunque danno proprio l’atalantino Paloschi in cima alla lista dei desideri di Inzaghi &co, sebbene la dirigenza laziale sembra non essersi ancora esposta in tal senso. Il portale transfermarkt intanto ha valutato il cartellino della punta a 5 milioni di euro: al momento però il tabellino di Paloschi per questa stagione di serie A conta appena 6 presenze per un totale di 368 minuti messe nelle gambe a ancora nessun gol.

