CALCIOMERCATO BOLOGNA, NEWS: IL BARI CERCA FLOCCARI E I FELSINEI DANNO L’OK. LE TRATTATIVE DI OGGI 8 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Dopo Brienza e Morleo, protagonisti della finestra estiva del calciomercato, il Bari sta puntando a un altro nome nella rosa del Bologna: ai galletti piace e non poco Sergio Floccari, punta centrale classe 1981 in maglia del Bologna dal gennaio 2016. Nome molto chiacchierato in questa finestra di calciomercato invernale l’attaccante felsineo aveva raccolto gli apprezzamenti di Spal, Novara, Vicenza e Cesena, ma al momento la pista di mercato più probabile sembra quella che porterebbe presto a vestire la maglia del bari. Stando alle ultime notizie di mercato infatti nelle prossimo ore Floccari, incassato il via libero del Bologna dovrebbe firmare un contratto che lo legherà ai galletti per almeno un anno e mezzo. Dopo un primo momento di incertezza anche lo stesso Floccari sembra si sia convinto della piazza pugliese e già nella giornata di oggi, se non di domani, si attende la firma ufficiale. Floccari ha meso in tabellino in questa prima parte del campionato di Serie A,appena cinque presenze, per un totale di 240 minuti messi nelle gambe.

