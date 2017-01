CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS, I ROSSOBLU FISSANO IL PREZZO PER CRAGNO E GLI AZZURRI… LE TRATTATIVE A OGGI 8 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) - Il discorso portiere in casa Cagliari è certamente un tema molto di caldo per il calciomercato invernale: oltre che a puntare a Sirigu, la dirigenza del club sardo è al lavoro per intavolare una seria trattativa con il Napoli per quanto riguarda il cartellino di Alessio Cragno. Il giovane numero 1 è ora in prestito stagionale al Benevento, ma il Cagliari sta valutando nuove soluzioni per l’estremo difensore classe 1994, che piace e non poco alla dirigenza del Napoli, che ha intenzione di chiudere un affare di calciomercato già nei prossimi giorni. Al momento il Napoli ha fatto sapere di essere interessata a Cragno quale vice di Reina e il Cagliari ha già fissato il suo prezzo a circa 10 milioni di euro: valutazione certamente generosa ma in linea con le doti e il talento che il portiere sta facendo vedere con la maglia della club degli stregoni nel campionato cadetto. Ora la palla va alla dirigenza azzurra, che però non sembra intenzionata a mollare subito il tavolo delle trattative.

