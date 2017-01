CALCIOMERCATO SAMPDORIA, NEWS:LO SPORTING GIJON CERCA CIGARINI. LE TRATTATIVE DI OGGI 8 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Il nome e il cartellino di Luca Cigarini continua a essere particolarmente chiacchierato in queste primi giorni della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista della Sampdoria, giunto dall’Atalanta solo lo scorso luglio piace e non solo in Italia. Le ultime indiscrezioni di calciomercato infatti vedono il suo nome nel mirino di alcuni club come l’Udinese, il Cagliari e il Bologna ma non solo: alcune notizie rivelate in esclusiva dal potale alfredopedullà.com infatti riportano l’interesse del club dello Sporting Gijon su Cigarini. Al momento il club spagnolo avrebbe effettuato solo un sondaggio preliminare con la dirigenza della Sampdoria, ma presto potrebbero piovere offerte consistenti per il cartellino del centrocampista classe 1986 valutato dal portale transfermarkt a 3 milioni di euro. Per Cigarini l’eventuale passaggio alla maglia dello Sporting Gijon non sarebbe un’esperienza del tutto nuovo, visto che ha già avuto la possibilità di giocare nel campionato spagnolo nel 2010-2011 quando vestì la maglia del Siviglia (prestito stagionale dal Napoli).

© Riproduzione Riservata.