Calciomercato Fiorentina/ News: i cinesi vanno al rialzo per Kalinic, 15 mln! Le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NEWS: I CINESI VANNO AL RIALZO PER KALINIC, 15 MLN! LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGGI 9 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) - Kalinic piace a i cinesi e tanto, tanto che le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina da La Repubblica di Firenze ci riportano la notizia che il club del Tianjin di Cannavaro è pronto a rilanciare la già ottima offerta fatta per la punta della Fiorentina, ormai in uscita dal capoluogo toscano. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Fiorentina infatti i cinesi sono pronti a mettere sul tavolo fino a 15 milioni di euro l’anno per 4 stagioni, ovvero un contratto da 60 milioni di euro. Una cifra record per Kalinic che al massimo in carriera ha guadagnato poco più di un milione l’anno. Di fronte a una cifra del genere la fedeltà al club viola comincia a vacillare: nonostante l’indubbia voglia di continuare a confrontarsi in un campionato che conta w non poco a livello internazionale, rimane comunque difficile per il croato rimanere indifferente a un tale possibile guadagno. Molto comunque si scoprirà nei prossimi giorni quando saranno attese nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Kalinic.

