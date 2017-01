Calciomercato Genoa/ News, presto novità per Landre e Sanogo. Le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: PRESTO NOVITA’ PER LANDRE E SANOGO. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 9 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) – In casa Genoa il calciomercato di questi ultimi giorni si concentra su due trattative di mercato caldissime, che stando alle ultime notizie dovrebbero portare molto presto sia Landre che Sanogo a vestire la maglia dei grifoni. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono attesi altre news sulla situazione di Loick Landre: con il Lens che detiene il cartellino del difensore classe 92 il Genoa ha già un accordo triennale con l’approdo del giocatore fissato a giungo, ma la dirigenza ligure è al lavoro per farlo arrivare in Italia già nei prossimi giorni. L’accorso con il club francese sembra però del tutto in discesa e già nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Per Sanogo invece il genoa ha fatto una proposta allo Young Boys di 400000 euro più bonus, legati a quanto sembra alle presenze in campo del giocatore. Domani pomeriggio l’agente dell’ivoriano è atteso in Svizzera dove incontrerà al dirigenza del club rossocrociato per fare il punto della situazione.

