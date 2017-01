CALCIOMERCATO LAZIO/ News, Galliani: Ho chiesto a Lotito se mi regalava Keita. Le trattative in diretta di oggi 9 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: PARLA ADRIANO GALLIANI. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 9 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) –Il futuro di Keita Balde è ancora tutto da decidere anche se le voci di calciomercato lo vedono ormai lontano dalla Capitale. Il Milan è una delle squadre più interessate al momento ma non può permettersi cifre elevate a gennaio, a meno che il pagamento non venga rimandato al prossimo giugno. Intanto l'attaccante senegalese si sta preparando per la Coppa d'Africa cercando di non pensare alle voci di mercato che lo vedono protagonista. L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' proprio per parlare dell'eventuale trattativa per Keita Balde: "Il mercato del Milan a gennaio deve finire a zero, non ci sono altre possibilità. Ho parlato con Claudio Lotito e gli ho chiesto se mi regalava Keita, la risposta è stata no. Evito di ripetere le sue imprecazioni in romanesco dopo la mia richiesta" conclude ridendo l'ad rossonero, sintomo che la trattativa è ancora in alto mare.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS: AL SASSUOLO PIACE CATALDI, SCAMBIO CON PELLEGRINI? LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 9 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) – Con la situazione infermeria di grande emergenza, specialmente per quanto riguarda il centrocampo l’obbiettivo per il Sassuolo in questa finestra di calciomercato invernale è quella di prendere qualche rinforzo consistente. Tra gli obbiettivo messi nel mirino dei neroverdi c’è uno giocatore della Lazio, ovvero il giovane Danilo Cataldi: secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato colte in esclusiva dal portale tuttomercatoweb.com infatti il giovane centrale piace molto alla dirigenza emiliana che punterebbe su di lui per la seconda parte della stagione. Al momento però la trattativa appare in salita: Cataldi nonostante le indubbie doti ha trovato poco spazio con Inzaghi, e un suo trasferimento potrebbe giovare, mail suo destino appare irrimediabilmente legato a quello del nero verde Lorenzo Pellegrini. Il profilo del giovane giocatore del Sassuolo con il quale si è ipotizzato uno scambio con Cataldi pace molto alla Lazio ma non solo, sono interessate anche Juventus e Roma oltre che diversi club inglesi ed europei. Ad aggiungere ulteriore difficoltà vi è la questione cartellino: il valore di Cataldi si aggira sui 8 milioni di euro, anche se i pochi minuti nelle gambe ne fanno scendere ulteriormente la cifra, mentre il valore di Pellegrini per il Sassuolo potrebbe essere nettamente superiore ai 6 milioni di euro fissati dal portale transfermarkt.

