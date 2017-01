CALCIOMERCATO TORINO, NEWS, CAIRO: BELOTTI? NON LO CEDO PER MENO DI 100 MILIONI! LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 9 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) – Uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato invernale in casa del Torino è senza dubbio quello di Andrea Belotti. Il bomber granata risulta infatti molto appetibile agli occhi dei maggiori club europei, che speravano di poter mettersi in fila di fronte alla dirigenza del Torino per portare via il talento classe 1993 autore di ben 13 reti in appena 17 incontri, diventando uno dei migliori bomber della serie A del campionato in corso. Già mesi fa però il Torino aveva voluto blindare il proprio attaccante facendogli firmare una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro: una cifra davvero enorme ma che alla lunga potrebbe rivelarsi fondamentale per legare a se il talento di Calcinate. A ribadire la volontà della dirigenza del Torino di tenersi stretto Belotti è stato lo stesso presidente del club Urbano Cairo, che proprio ieri sera al termine dell’incontro di campionato contro il Sassuolo aveva dichiarato ai microfoni di Sky sport: “Belotti non va via, se non in presenza di un'offerta da 100 milioni: non credo che nessuno ci arriverà”. Nella stessa occasione Cairo ha avuto modo di lodare anche uno degli ultimi colpi di calciomercato effettuato dai granata, ovvero l’arrivo di Iturbe dalla Roma, salutato in questo modo: “Siamo molto contenti di aver aggiunto alla nostra rosa un calciatore come lui, ha grandi qualità e le dimostrerà qui da noi”.

