Calciomercato Inter/ News, Gabigol-Benfica tutto già finito? (Ultime notizie)

Il nome di Gabigol continua ad essere un mistero e rischia di riaccendere il calciomercato. Secondo quanto riportato da Esportes.r7 pare che Gabigol abbia deciso di lasciare il Benfica dopo che ha trovato difficoltà molto importanti dal punto di vista dell'ambientamento. Il Santos sarebbe felice di riabbracciarlo, ma ci sono da valutare anche diverse situazioni economiche non indifferenti. Il calciatore brasiliano è stato ceduto dall'Inter ai lusitani in prestito con diritto di riscatto. Si deve quindi capire se direttamente il Benfica potrà decidere di girarlo in prestito a sua volta in Brasile. Al momento le possibilità di vedere Gabigol, nonostante il cambio di allenatore, all'Inter sono davvero poche anche se nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti potrebbe ritrovare quel ruolo da esterno con il quale ha vinto le Olimpiadi un anno fa con la maglia carioca sulle spalle. Intrecci di calciomercato che si devono evolvere e tante situazioni poco chiare da risolvere. Dove giocherà nei prossimi mesi Gabigol? Staremo a vedere.

CALCIOMERCATO INTER, PAULINHO TORNA A PARLARE DI INTER

Tra gli acquisti di calciomercato che hanno sorpreso un po' tutti in estate c'è stato quello che ha permesso di tornare in Europa al centrocampista brasiliano Paulinho. Il Barcellona l'ha pagato a caro prezzo per acquistarlo dai cinesi del Guangzhou Evergrande e lui ha ripagato tutti con due gol in quattro presenze. Paulinho in passato fu molto vicino a vestire la maglia dell'Inter. Il calciatore ha rilasciato un'intervista a Il Periodico dove ha sottolineato: "Mi stavo allenando quando il mio agente mi chiamò dicendomi che c'era un offerta dell'Inter, ma che dovevo decidere in cinque minuti. Sono entrato nello spogliatoio piangendo. Andai subito a parlare con l'allenatore allora del Corinthians Tite. Lui mi disse che era una mia decisione, ma che secondo lui non era ancora il momento di andare via. Sono tornato nello spogliatoio ancora in lacrime e pensando alle sue parole ho deciso di rimanere in Brasile. Quando sono sceso in campo ho guardato il mister e gli ho fatto l'ok con la mano, è stato un modo per dirgli che sarei rimasto". Parole molto importanti che ci fanno capire sempre di più cosa c'è dietro un calciomercato troppo spesso archiviato in questione di numeri e soldi.

