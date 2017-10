Calciomercato Juventus/ News, sfuma William Carvalho? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, William Carvalho - La Presse

Tra i calciatori seguiti sul calciomercato da parte della Juventus c'è senza dubbio il centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona William Carvalho che sarà anche prossimo avversario in Champions League. Secondo quanto riportato da A Bola il club lusitano sarebbe pronto a blindare il calciatore con un rinnovo importante anche perché ha sentito il pressing importante da parte del West Ham che sarebbe pronto a formulare un'offerta per accaparrarsi il calciatore già nel calciomercato di gennaio. Carvalho è un centrocampista strutturalmente forte che ha maturato anche grande esperienza nonostante sia solo un classe 1992, giocando, anche se non sempre dall'inizio, nell'Europeo vinto due estati fa dal Portogallo. Per la Juventus a questo punto però diventa un obiettivo davvero molto difficile da raggiungere. Se William Carvalho dovesse rinnovare infatti lo Sporting Lisbona potrebbe avere decisamente più parola in merito di un'eventuale cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BENTANCUR E' IL COLPO CHE HA RESO DI PIÙ

Tutti in estate hanno a tratti elogiato il calciomercato della Juventus che se ha perso Leonardo Bonucci in difesa, si è rafforzata decisamente davanti. Sorvolando sugli interessanti acquisti di Mattia De Sciglio e Benedikt Howedes in difesa e sull'esperto centrocampista Blaise Matuidi si passa all'attacco dove sono arrivati Federico Bernardeschi e Douglas Costa per quaranta milioni di euro l'uno. Nonostante l'impatto importantissimo soprattutto di Matuidi quello che ha colpito però di più tutti è stato Rodrigo Bentancur. Arrivato come se dovesse partire in prestito per farsi le ossa il centrocampista classe 1997 si è preso il palcoscenico, giocando da titolare le due gare di Champions League contro Barcellona e Olympiakos, anche per gli infortuni di Sami Khedira e Claudio Marchisio praticamente assenti dall'inizio della stagione. Il classe 1997 ha dimostrato di avere grande personalità e anche oggi contro l'Atalanta a Bergamo sarà titolare dal primo minuto.

