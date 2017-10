Calciomercato Milan/ News, Lippi nome a sorpresa per la panchina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Jakub Jankto - La Presse

Continua ad essere in bilico la panchina di Vincenzo Montella al Milan con il calciomercato che impazza dietro a tanti nomi che fanno sognare i tifosi. Se l'esonero di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco ha fatto venir fuori la voglia di avere un tecnico più esperto, la nuova voce che circola nei corridoi del calciomercato ha dell'incredibile. Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti si fa importante la voce di un possibile arrivo a Milano dell'ex allenatore della Nazionale e della Juventus Marcello Lippi. Dopo l'esperienza cinese il tecnico aveva detto di aver chiuso con il campo e di voler passare ad altre mansioni, certo è che una chiamata del Milan potrebbe anche fargli cambiare idea. Sono invece state scartate definitivamente le voci che portavano a Walter Mazzarri e Paulo Sousa che erano stati nominati ancor prima di Lippi e Ancelotti come soluzioni d'emergenza.

CALCIOMERCATO MILAN, JANKTO A GENNAIO PISTA CALDA

C'è una pista di calciomercato che diventa caldissima per il Milan in vista della sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che il club meneghino abbia deciso di premere sull'acceleratore per arrivare al centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto. Il calciatore è nel mirino di diverse società tra cui anche la Juventus e società della Premier League, i rossoneri però vogliono anticipare tutti nella corsa al calciatore andandolo a prendere a gennaio. L'Udinese non ha fretta di vendere e potrebbe essere anche felice di vedere un'asta pronta a far lievitare l'ingaggio del calciatore. Il Milan se non dovesse riuscire a prendere Jantko andrà comunque all'assalto di un centrocampista visto che comunque le difficoltà a giocare da interno di Hakan Calhanoglu hanno fatto capire come in quel ruolo serva al più presto un rinforzo di quantità e di qualità.

