Calciomercato Napoli/ News, mollata la pista Zinchenko (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

A lungo durante l'ultima sessione di calciomercato si è parlato del centrocampista ucraino del Manchester City Zinchenko per il Napoli. Alla fine il giovane non è arrivato perché gli azzurri non hanno ceduto Emanuele Giaccherini che gli avrebbe dovuto liberare il posto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe fatto sapere agli agenti del giovane ragazzo che non è più un obiettivo del Napoli e così sembra definitivamente mollata la pista che porta a questo talento. Nato a Radomysl il 15 dicembre del 1996 è stato acquistato dal City nell'estate del 2016. Il ragazzo era cresciuto nella Primavera dello Shakhtar Donetsk per poi essere acquistato e fatto debuttare nei professionisti dell'Ufa. Nella stagione scorsa il club inglese lo aveva prestato al Psv Eindhoven dove Zinchenko però non aveva trovato molto spazio. Dal 2015 a oggi ha collezionato 11 presenze, segnando anche una rete, con la maglia della nazionale ucraina.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CHIESA RINNOVA CON LA FIORENTINA

Secondo quanto riportato da Rai Sport la Fiorentina sarebbe molto vicina dal far firmare un rinnovo importante a Federico Chiesa con un ingaggio di 1.2 milioni di euro. Questo non vuol dire che le squadre che lo cercano sul calciomercato devono dimenticarsi di lui. Sono diversi infatti i club che da tempo l'hanno messo nel mirino, provando ad accaparrarsi il suo cartellino. Tra queste c'è anche il Napoli che però in estate ha mancato l'affondo con la viola che dopo aver ceduto Borja Valero, Matias Vecino, Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic non si è sentita di lasciar partire un altro dei suoi talenti più importanti. Il rinnovo di contratto mette la viola al sicuro da possibili assalti e alza ovviamente il suo prezzo sperando di poter effettuare un'altra plusvalenza davvero molto importante per il bilancio. Il Napoli non molla e molto presto proverà un nuovo assalto per un calciatore che piace ogni giorno sempre di più.

