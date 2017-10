Calciomercato Roma/ News, Gameiro lascia l'Atletico ma costa caro! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Franck Kessié - La Presse

Tra i tanti nomi accostati all'attacco della Roma spunta anche quello di un altro possibile top player. Nel prossimo calciomercato infatti si potrebbe muovere Kevin Gaimero dell'Atletico Madrid che secondo Mundo Deportivo è arrivato ormai ai ferri corti coi colchoneros. Su di lui c'è anche il Tottenham che diverse volte ha pensato di provare un affondo. Kevin Gameiro è un attaccante centrale di grande esperienza internazionale e nonostante sia alto appena 172 centimetri potrebbe rappresentare un ottimo alterego di Edin Dzeko, pronto a giocare al suo posto creando una concorrenza molto stimolante. C'è da considerare però che appena un anno fa l'Atletico Madrid ha prelevato il calciatore dal Siviglia per una cifra di 32 milioni di euro più 5 di bonus e quindi sicuramente non lo lascerà andare via per una cifra tanto inferiore. Siamo certi che la Roma sia disposta a investire questa cifra per lui?

CALCIOMERCATO ROMA, KESSIÈ È UN RIMPIANTO?

Stasera alle ore 18.00 si gioca la gara Milan-Roma che dirà molto del campionato delle due squadre e che in campo vedrà un calciatore che le compagini si sono lottate nell'ultima sessione di calciomercato. Si tratta di quel Franck Kessié accostato ai giallorossi fin dalla primavera e poi sbarcato in rossonero per una cifra importante. Il calciatore ivoriano fino a questo momento non ha fatto sfracelli, ma si è dimostrato centrocampista di grinta e dalle grandi potenzialità considerando infatti che è appena un classe 1996. La Roma oggi potrà capire se Kessié va messo nella categoria dei rimpianti oppure se è stato giusto puntare su altri calciatori. In mezzo al campo i giallorossi hanno puntato sull'esperienza di Maxime Gonalons, arrivato dal Lione, che però è un calciatore totalmente diverso. Staremo a vedere alla fine chi avrà avuto ragione anche se potrebbe essere presto per tirare delle somme.

