Calciomercato Inter/ News, Berardi tentato dai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Domenico Berardi - La Presse

L'Inter pensa anche al futuro e per questo si proietta già a ottobre sul calciomercato della prossima estate quando servirà fare qualcosa per il reparto offensivo dove Luciano Spalletti ha dimostrato di volere un calciatore moderno. Secondo Tuttosport infatti pare che l'unica squadra in grado di smuovere la permanenza di Domenico Berardi al Sassuolo sia proprio l'Inter. Pare che il calciatore si stia convincendo di rimanere in Emilia per diventare una vera e propria bandiera della squadra. I nerazzurri lo potrebbero smuovere perché il ragazzo è tifoso dell'Inter fin da bambino. Sembrano invece essere totalmente tramontata la possibilità di vedere tornare sul calciatore la Juventus con il Napoli invece che potrebbe decidere anche di fare un nuovo tentativo l'estate prossima. Le trattative rimangono comunque complicate con il Sassuolo che non ha intenzione di svendere il suo campione.

RAMIRES PIACE, MA CAPELLO LO TRATTIENE

Ieri sera Fabio Capello l'abbiamo visto simpatico protagonista della trasmissione di cucina di Sky Uno Hell's Kitchen. Il tecnico però sta lavorando ancora con grande continuità alla guida del Jiangsu Suning squadra che ha ovviamente in comune con l'Inter il proprietario. Secondo quanto riporta l'Oriental Sports Daily è concreto l'interesse dell'Inter per il centrocampista brasiliano Ramires, ma è anche altrettanto vero che Fabio Capello non ha assolutamente intenzione di cedere nel bel mezzo della stagione uno dei suoi calciatori più importanti. Ovvio che sarà Suning a muovere l'ago della bilancia e anche la volontà del calciatore che dopo aver vissuto due stagioni in Cina sarebbe anche felice di tornare nel calcio europeo per ritrovare esperienze che sembra aver dimenticato da un po' di tempo. Mentre Fabio Capello spinge da una parte e Fabio Capello tira dall'altra staremo a vedere quella che sarà il futuro del calciatore.

