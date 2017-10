Calciomercato Juventus/ News, duello col Psg per Oblak (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Moise Kean - La Presse

Non basta Szczesny alla Juventus per il futuro, almeno questo sembra essere il messaggio che arriva dal calciomercato. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere due estremi difensori dello stesso valore, alla ricerca di un calciatore che possa essere determinante soprattutto in Europa. E' così che continua ad essere monitorato Jan Oblak dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo però sul calciatore ci sarebbe il forte interesse anche del Paris Saint German che potrebbe decidere di mollare la pista Pepe Reina del Napoli per puntare sull'estremo difensore dei colchoneros. I bianconeri seguono Oblak ormai da diverso tempo, anche se la valutazione del cartellino è davvero molto importante. Attenzione però alla possibilità di vedere il Paris Saint German pronto a cambiare l'idea, con David De Gea che è un nome che piace moltissimo a Unai Emery. Staremo a vedere chi sarà il portiere della prossima stagione dei bianconeri e se al fianco del polacco Szczesny ci sarà un altro calciatore di livello.

DS VERONA POLEMICO SU KEAN

Moise Kean ancora non si è ambientato al Verona, ma in queste prime giornate di campionato ha comunque già dimostrato di essere calciatore in grado di spostare gli equilibri grazie a fantasia, forza fisica e anche uno spunto del gol fuori dalla norma. Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Filippo Fusco però è stato polemico. Questi ha parlato proprio di Kean durante TgGialloblù sulla rete televisiva Telenuovo, sottolineando: "Voglio precisare che per creare un gruppo forte c'è sempre bisogno di tempo. L'anno scorso Fabio Pecchia ha potuto lavorare in ritiro con una squadra vicina a quella definitiva. Moise Kean l'abbiamo chiesto alla Juventus a maggio, ma è arrivato il 31 agosto nell'ultimo giorno di calciomercato. E' una mia responsabilità". Di certo Fusco si è preso le sue eventuali colpe, ma la frecciatina nei confronti della Juventus è abbastanza chiara perché comunque viene sottolineato come la richiesta era stata già fatta molto tempo prima l'apertura ufficiale del calciomercato.

