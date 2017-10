Calciomercato Milan/ News, la Sampdoria non farà partire Torreira a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Lucas Torreira - La Presse

Si è parlato molto di Torreira della Sampdoria per il calciomercato di gennaio del Milan di Vincenzo Montella. Il calciatore in questione è sicuramente un talento di altissimo livello, ma nella sessione di gennaio difficilmente vedremo il ragazzo lasciare la Liguria. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it pare che il club blucerchiato abbia già fatto sapere ai rossoneri che non verrà ceduto il talentino nella sessione di calciomercato di riparazione. Probabile che però il Milan possa provare l'affondo nell'estate del 2018 quando il club di Massimo Ferrero avrà la possibilità di trovare un calciatore in grado di sostituirlo con più calma. Di sicuro è importante l'ascesa di Torreira è innegabile, centrocampista esploso in Serie B nel Pescara alla Sampdoria ha fatto davvero molto bene e piano piano si sta conquistando un posto di tutto rispetto in Serie A con tanti club che lo cercano. Attenzione perché su Torreira al momento non c'è solo il Milan, lo cerca anche la Roma da diverso tempo.

RITORNO DI FIAMMA PER DEULOFEU?

Il Barcellona ha provato a puntare su Gerard Deulofeu facendolo tornare alla base dopo gli ottimi sei mesi al Milan. Il calciatore spagnolo però potrebbe essere protagonista del calciomercato di gennaio perché considerato non all'altezza della squadra blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è così che il Milan potrebbe provare a richiamarlo, magari dandogli la possibilità di giocare con continuità in un attacco che comunque ha diversi calciatori già nel suo ruolo che non giocano basti pensare a Giacomo Bonaventura e Suso troppe volte relegato in panchina. Sempre secondo il quotidiano spagnolo pare che il Barcellona abbia fissato il cartellino di Deulofeu attorno ai venti milioni di euro. Staremo a vedere se il calciatore deciderà di tornare in Italia dove sa di poter fare bene. L'anno scorso è stato il protagonista assoluto della cavalcata che ha portato ai preliminari di Europa League.

