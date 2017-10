Calciomercato Napoli/ News, Valcareggi: Chiesa vale 70 milioni di euro! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Federico Chiesa continua ad essere l'obiettivo numero uno del calciomercato del Napoli. Il figlio di Enrico ha dimostrato nel tempo di essere calciatore vero e dopo le partenze di Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic sta trovando spazio con continuità. Di lui ha parlato molto bene Furio Valcareggi come riportato da TuttoNapoli.net. Questi ha spiegato come in questa Italia il calciatore della Fiorentina debba assolutamente giocare titolare. Il noto procuratore spiega: "Ora Federico Chiesa vale settanta milioni di euro e merita uno stipendio importante. Può fare qualsiasi ruolo e bisogna rendersene conto quando ci sono calciatori di questa caratura". Per quanto riguarda il Napoli poi spiega: "Gli azzurri continueranno a chiederlo, per ora non se ne parla poi servirà che venga pagato in proporzione al suo valore". Federico Chiesta cresce giorno dopo giorno, vedremo quando arriverà il momento del suo passaggio a un top club come il Napoli.

GLI ADDETTI AI LAVORI PROMUOVONO INGLESE

E' sempre più Roberto Inglese al Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. L'attaccante del Chievo Verona è stato acquistato in estate e lasciato parcheggiato dal Napoli in Veneto. Giocatore rapido e dotato di grande fisicità può sostituire l'infortunato Arkadiusz Milik costretto un anno dopo la rottura di un legamento allo stesso infortunio all'altro ginocchio. Di lui ha parlato l'ex azzurro Bruno Giordano a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "E' un giocatore che mi piace molto. Può inserirsi bene e sfruttare la grande mole di gioco prodotta dal Napoli di Maurizio Sarri". Anche il giornalista Massimo Ugolini è convinto della qualità del calciatore, intervenendo sempre a Radio Kiss Kiss Napoli: "Roberto Inglese è per me un acquisto molto intelligente che può integrarsi subito nel gioco di questa squadra". Staremo a vedere se recupererà Milik oppure se si anticiperà l'arrivo proprio dell'attaccante dei clivensi.

