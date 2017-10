Calciomercato Roma/ News, distanza per il rinnovo di Manolas (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

C'è ancora grande distanza tra domanda e offerta per il rinnovo del contratto di Kostas Manolas che nello scorso calciomercato era stato a un passo dall'approdare allo Zenit San Pietroburgo insieme al centrocampista Leandro Paredes. Sicuramente il centrale greco è un calciatore dotato di grande fisicità e tecnica che con Eusebio Di Francesco sembra essere tornato al massimo del suo splendore, inoltre è un classe 1991 che può dare ancora tanto al club giallorosso. E' per questo che si sta lavorando per il rinnovo di un contratto importante visto che il calciatore è un punto di forza della squadra. Secondo quanto possiamo apprendere da Il Tempo però pare che ancora non ci sia accordo sul rinnovo. Il calciatore al momento guadagna 1.6 milioni di euro e vorrebbe arrivare a 4, mentre il club giallorosso sembra pronto ad arrivare massimo a 3. Difficile capire se la trattativa si chiuderà in tempi brevi, ma di certo Manolas ha ''il coltello dalla parte del manico'' con molti club che sarebbero pronti a questo tipo di offerta per lui.

STROOTMAN È L'OSSESSIONE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Nella sessione estiva di calciomercato si è parlato davvero molto del possibile passaggio del centrocampista della Roma Kevin Strootman alla Juventus. Un colpo che non si è finalizzato con la società giallorossa che non ha ceduto alle lusinghe dei bianconeri. Di certo però il ragazzo olandese è ancora nel mirino del club sei volte campione d'Italia che sarebbe pronto anche a fare una nuova proposta magari nella sessione di gennaio. Staremo a vedere cosa accadrà, ma intanto Calciomercato.com svela un retroscena abbastanza interessante. Pare infatti che è stato Massimiliano Allegri a insistere tanto per arrivare al calciatore in questione prima di puntare poi sul francese Blaise Matuidi arrivato per circa venti milioni di euro dal Paris Saint German. Di certo l'estate prossima la Juve ci riproverà, anche se in questa stagione Kevin Strootman a fatto ancora molta fatica a imporsi.

