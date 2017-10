Calciomercato Inter/ News, l'agente di Izzo chiude tutte le strade ai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Armando Izzo - La Presse

L'Inter continua a cercare un difensore centrale dopo l'infortunio che ha messo fuori gioco Vanheusden lasciando Luciano Spalletti con solo tre centrali di ruolo. Oltre ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar infatti c'è il solo Andrea Ranocchia ed è certo che nel calciomercato di gennaio si tornerà per fare almeno un acquisto importante dietro. Tra i nomi c'era anche quello di Armando Izzo, centrale del Genoa che è arrivato alla fine di una squalifica. Il calciatore però ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2022 con il Genoa. Della questione ha parlato il suo procuratore Paolo Palermo ai microfoni di TuttoMercatoweb dove ha voluto sottolineare che il ragazzo è sereno e ha grande voglia di fare bene, pronto per rientrare finalmente a giocare. Ha poi sottolineato: "Non ha mai smesso di essere concentrato come se dovesse scendere in campo ogni domenica. E' stato molto importante la vicinanza della società, in particolare del Presidente Enrico Preziosi che Armando ha anche ringraziato attraverso i social". Una chiusura definitiva al calciomercato.

PARLA L'AGENTE DI IZZO

Secondo quanto riportato da diversi portali inglesi l'Inter di Luciano Spalletti, così come il Manchester City di Pep Guardiola, sarebbero molto interessate al calciatore dell'Amburgo Tatsuya Ito. All'Hamburger Abendblatt ha parlato il procuratore del calciatore in questione, Maurizio Morana, sottolineando: "Tatsuya Ito resterebbe davvero molto volentieri all'Amburgo, la trattativa per il rinnovo è davvero alla fase conclusiva". Difficile capire se queste parole sono per alzare il valore del suo cartellino oppure se il calciatore rimarrà ancora a lungo a giocare in Bundesliga. Ala sinistra classe 1997 è un calciatore molto giovane che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2018. Per questo in molti hanno parlato della possibilità di vedere l'Inter fare il colpo a parametro zero. Sicuramente Ito è un giocatore tecnico, ma probabilmente dovrà crescere ancora per riuscire a giocare con continuità in un campionato complesso come la Serie A.

