Calciomercato Juventus/ News, il Real pensa a Dybala ma i bianconeri non lo cedono (Ultime notizie)

Da Madrid arrivano nuove voci di calciomercato su Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Dierio Gol pare che il Real Madrid starebbe pensando di mettere a segno tre colpi davvero importanti. Si parte dal terzino sinistro del Barcellona David Alaba per arrivare ai fantasisti di Tottenham e Juventus Dele Alli e Paulo Dybala. C'è da dire però che fin troppe volte si è parlato della possibilità di veder partire la Joya con la Juventus che ha sempre chiuso ogni possibilità. Nell'ultimo periodo poi con l'assegnazione della maglia numero dieci il feeling tra il club, il calciatore e i tifosi è ancora aumentato. Ragazzo dotato di grande tecnica e incredibile velocità nel pensiero quando gioca a calcio difficilmente lascerà la Juventus perché ha i crismi per diventare il nuovo Alessandro Del Piero dopo che a lungo i bianconeri hanno cercato un numero dieci in grado di onorare la maglia lasciata da lui senza padrone nel 2012.

BLOCCATO TRAORE

La Juventus continua a lavorare molto sul calciomercato dei giovani. Secondo quanto riportato da TuttoJuve pare che i bianconeri abbiano bloccato Hamed Junior Traore dell'Empoli. Questi è un trequartista della Costa d'Avorio classe 2000 e che piace a molti. L'affare sembra essere fatto con i bianconeri che ovviamente lo farebbero giocare nella Primavera di Alessandro Dal Canto per poi dargli la possibilità di andare magari a giocare in prestito. Negli ultimi anni i bianconeri hanno dato possibilità importanti anche a calciatori giovani come Moise Kean che è stato in ordine il primo millenian ad esordire in Serie A, Champions League e poi anche a segnare nel massimo campionato italiano. Staremo a vedere se il calciatore avrà la possibilità di giocare con continuità nella Primavera bianconera quando firmerà con la Juventus. Sicuramente però è in prospettiva un colpo davvero importante.

