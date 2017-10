Calciomercato Milan/ News, Aubameyang apre la porta a una cessione (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

Il grande obiettivo dell'ultima sessione di calciomercato del Milan era l'attaccante del Gabon Pierre Emerick Aubameyang. Il ragazzo è stato vicino al ritorno in rossonero dove in passato non avevano creduto in lui. Ora però il ragazzo è sicuramente un altro giocatore, maturato a livello europeo può fare la differenza in Serie A. E' lo stesso Aubameyang ad aprire la possibilità di una prossima cessione. A SportBild ha confessato: "C'è stato un momento nella finestra del calciomercato estivo quando avrei potuto cambiare la squadra. Io e la dirigenza del Borussia Dortmund eravamo d'accordo su tutto, ma alla fine non è successo niente. Mi sono sempre sentito a mio agio a Dortmund e il Borussia è la mia famiglia". Nonostante questo le parole sul fatto di aver aperto la strada verso la cessione nell'estate scorsa questo potrebbe portare a un nuovo epilogo nella sessione magari già di gennaio.

CECCARINI: JANKTO IN ROSSONERO GIÀ A GENNAIO

Il Milan negli ultimi giorni di calciomercato ad agosto ha fatto di tutto per prendere Jakub Jantko dall'Udinese trovandosi però una porta serrata davanti. Probabile che a gennaio le cose non siano cambiate, ma i rossoneri ci riproveranno, almeno così sottolinea l'esperto di calciomercato della squadra di Premium Sport Niccolò Ceccarini. Il noto giornalista ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Tribuna Stampa, sottolineando: "Il Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Jakub Jankto dell'Udinese, vedremo se a gennaio si potrà concretizzare l'affare in questione". Ceccarini sottolinea come comunque la trattativa si potrebbe concretizzare. Molto dipenderà da quello che farà l'Udinese di Gigi Delneri in questi due mesi e mezzo che sono veramente cruciali. Se si riuscissero a superare momenti al momento considerati un po' complicati si potrebbe arrivare a prendere la decisione di far partire un giocatore così importante.

© Riproduzione Riservata.