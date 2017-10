Calciomercato Napoli/ News, Ghoulam verso il Manchester City (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Faouzi Ghoulam e il Napoli sono sempre più lontani e il calciatore argentino potrebbe diventare protagonista del calciomercato della prossima estate. Il ragazzo infatti è in scadenza di contratto a giugno 2018 e già dal primo febbraio potrebbe accordarsi liberamente con un'altra squadra. Giocatore di grande qualità negli ultimi mesi è salito alla ribalta come uno dei migliori terzini mancini del mondo insieme ai due brasiliani Marcelo del Real Madrid e Alex Sandro della Juventus. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare che su di lui ci possa essere il fortissimo pressing del Manchester City di Pep Guardiola, pronto magari a mettere a segno un colpo importante per cercare di veder finalmente un degno erede di Gael Clichy sulla corsia sinistra. Il Napoli continuerà comunque a lavorare per cercare di prendere il calciatore algerino che ha dimostrato di essere assolutamente un interprete di livello.

VIGORITO SU GIACCHERINI

Emanuele Giaccherini è un vero e proprio punto interrogativo del Napoli. Nell'ultima sessione di calciomercato è stato trattenuto a tutti i costi con la Fiorentina soprattutto che sembrava pronta a presentare un'offerta importante per portarlo in Toscana. Quest'anno però il ragazzo ha collezionato appena due presenze e a gennaio potrebbe decidere di andarsene per giocarsi le sue chance di andare al Mondiale in Russia, messo ovviamente che l'Italia, come tutti ci auguriamo, riesca a passare ai prossimi spareggi. Si è parlato molto della possibilità di vedere Emanuele Giaccherini al Benevento. Ne ha parlato il Presidente del club campano ai microfoni di Radio Crc. Ecco le sue parole: "Giaccherini? Dipenderà da come ci ritroveremo nel mese di gennaio". Attenzione anche al nome di Leandrinho che potrebbe essere un nome utile per il Benevento. Sicuramente sarà importante valutare anche le pretese economiche del Napoli, coi giallorossi che in estate avrebbero voluto prendere uno tra Duvan Zapata e Leonardo Pavoletti senza riuscirci per motivi economici.

