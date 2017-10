Calciomercato Roma/ News, occhio alla Juventus che punta Pellegrini! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

Tra Juventus e Roma non c'è mai stato un bel rapporto, una rivalità che va avanti da ormai decenni da quel gol di Turone annullato per fuorigioco che nella capitale non hanno mai veramente digerito. Fatto sta che le società sono molto amiche in questo particolare periodo storico e sono molti i tifosi che hanno paura che prima o poi si possa rivedere un affare simile a quello che portò Miralem Pjanic nell'estate del 2016 da Roma a Torino. Secondo Calciomercato.com i bianconeri sono sempre più interessati a un calciatore giallorosso e non si tratta di Kevin Strootman tormentone dell'ultima sessione di calciomercato. Massimiliano Allegri sarebbe rimasto impressionato dalla personalità espressa da Lorenzo Pellegrini tornato in giallorosso dopo due stagioni vissute con la maglia del Sassuolo. Pellegrini è un interno di centrocampo dotato di grande qualità e tecnica. La Roma al momento non vuole cedere il calciatore, ma magari nei prossimi mesi qualcosa potrebbe cambiare.

THOMAS E FERREIRA CARRASCO OBIETTIVI IMPOSSIBILI

In casa Atletico Madrid la Roma ha spesso provato a pescare calciatori importanti nelle ultime stagioni senza riuscire però mai a portare a termine un vero colpo di calciomercato. Fatto sta che due calciatori rimasti a lungo nel mirino del club giallorosso potrebbero rinnovare a breve il loro rapporto con il club allenato da Diego Pablo Simeone. Si tratta di Thomas e Yannick Ferreira Carrasco. Il centrocampista ghanese da diverso tempo stuzzica la fantasia del club capitolino che vede la clausola rescissoria da trentasei milioni di euro potenzialmente interessante. Se dovesse rinnovare però TuttoMercatoWeb sottolinea come verrà alzata addirittura a cento. Ferreira Carrasco invece già in passato era stato a un passo dalla Roma, quando si vociferava addirittura che il ragazzo era pronto ad effettuare le visite mediche, prima che poi arrivasse Mohamed Salah dal Chelsea alla fine di una lunga diatriba con la Fiorentina dei Della Valle.

