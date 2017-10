Calciomercato Inter/ News, anche i nerazzurri su Simone Verdi (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Simone Verdi - La Presse

Tra i calciatori più in vista del momento c'è sicuramente Simone Verdi, esterno d'attacco di proprietà del Bologna che grazie alle sue buone prove si è meritato la chiamata della nazionale allenata da Giampiero Ventura. Verdi ora è al centro di un lungo dibattito di calciomercato con il ragazzo che sembrava atteso da un duello rusticano tra Napoli e Roma. Secondo quanto riporta FcInterNews però pare che su di lui ci sia anche l'Inter, pronta a fare il classico terzo che tra i litiganti gode. Per Simone Verdi sarebbe un ritorno a Milano, visto che è cresciuto nelle giovanili dell'altra squadra di Milano e cioè il Milan. Il ragazzo è stato ceduto al Torino nel 2011 quando aveva appena diciannove anni, iniziando un giro di prestiti che sicuramente l'hanno fatto crescere. Staremo a vedere se l'Inter piomberà davvero su Verdi e se l'acquisto diventerà una cosa fattibile magari nella sessione di gennaio.

GAGLIARDINI SI GIOCA L'INTER

Roberto Gagliardini è arrivato all'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio scorso e subito si è visto come il calciatore fosse pronto a imporsi addirittura da titolare con la maglia di un grande club. Quest'anno però con l'arrivo di diversi giocatori importanti si è un po' perso nelle maglie del club nerazzurro con Luciano Spalletti che comunque sa come questo sia un vero talento da sfruttare e che il commissario tecnico Giampiero Ventura sta cullando in maniera importante. Il derby contro il Milan diventerà sicuramente un banco di prova importante per un calciatore che se dovesse fallire potrebbe anche essere ceduto con diversi estimatori soprattutto dalla Premier League. Difficile pensare che l'Inter possa cederlo, ma la stracittadina potrebbe essere un bivio importante. Se dovesse incappare in una brutta prestazione le cose si potrebbero davvero complicare e non poco.

© Riproduzione Riservata.