Calciomercato Juventus/ News, torna di moda Ceballos (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic

Dani Ceballos è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo Europeo Under 21, dimostrando di essere pronto per il grande salto. Al Real Madrid però ha trovato pochissimo spazio e presto potrebbe nuovamente diventare protagonista del calciomercato come riporta Don Balon. Il giornale spagnolo sottolinea come il ragazzo sia arrivato proprio al capolinea con i suoi compagni e che abbia addirittura un problema con ''sua maestà'' Cristiano Ronaldo. In estate la Juventus aveva cercato con insistenza proprio Dani Ceballos e non è detto che non possa nascere una nuova idea sull'asse Madrid-Torino. Tra le due società c'è un ottimo rapporto memori di una bella trattativa portata a termine con la cessione di Alvaro Morata nell'estate del 2014 ai bianconeri e il ritorno in blancos dopo la recompra due anni dopo. Attenzione però perché non è detto che la Juventus sia stavolta favorevole a fare da palestra a un altro calciatore dei galaticos.

FURINO SU MILINKOVIC-SAVIC

Continua a circolare per il calciomercato dell'estate prossima il nome di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il calciatore in questione piace moltissimo ai bianconeri anche se Claudio Lotito tiene alta l'asticella. Se ne è tornato a parlare proprio perché sabato si gioca uno Juventus-Lazio davvero molto importante per la classifica della Serie A. Ne ha parlato anche l'ex capitano della Juventus Giuseppe Furino a TuttoMercatoWeb. L'ex calciatore ha sottolineato come il centrocampista biancoceleste sarebbe davvero molto utile in vista della prossima stagione. Ha specificato: "E' un calciatore con grande tecnica, fisico, corsa, polmoni e personalità. Con la Lazio sta facendo davvero cose molto importanti e la sfida con la Juventus sarà un'occasione per poterlo guardare da vicino". Quando a Furino si parla della valutazione di ottanta milioni di euro questi sottolinea come non voglia entrare nell'argomento economico, ma spiega: "Sarebbe un ottimo acquisto per Allegri. I grandi calciatori sono sempre benvenuti nelle grandi squadre".

