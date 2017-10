Calciomercato Milan/ News, Mirabelli ammette interesse per Belotti e su Montella... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato di diverse situazioni interessanti legate al calciomercato del club rossonero. Il dirigente ha parlato a Radio Rossonera, sottolineato: "E' stato un calciomercato molto difficile, l'avete vissuto con noi. Siamo stati catapultati come tutti sanno e non era facile trovare subito certezze. La cosa più difficile? Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma". Su Leonardo Bonucci sottolinea ancora una volta che non è stato un acquisto pianificato, perché non c'era l'idea che la Juventus potesse lasciarlo partire. Mirabelli poi passa a parlare di Vincenzo Montella: "Antonio Conte al Milan? Noi abbiamo un tecnico di cui abbiamo una grande stima e non pensiamo ad altri". Conferme poi su Belotti: "E' risaputo che abbiamo provato a portarlo a Milano. E' stata una cosa difficile per diversi motivi, ma è un calciatore forte e tifoso del Milan. Un giorno magari potrà indossare una maglia che lui sogna fin da quando era bambino".

FERRARIA SMENTISCE PETKOVIC

Nella giornata di ieri si è parlato molto della possibilità di vedere Vladimir Petkovic diventare il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico in Italia ha già guidato la Lazio, con buoni risultati e la possibilità di vincere una indimenticabile Coppa Italia contro i cugini della Roma. TuttomercatoWeb ha voluto contattare l'esperto di calcio svizzero Flavio Ferraria per commentare l'indiscrezione del quotidiano Blick. Questi ha sottolineato: "Non ci sono possibilità al momento di vedere Petkovic al Milan, a meno che la Svizzera, di cui è commissario tecnico, esca nella fase di playoff verso i Mondiali. Questa Svizzera però ha tutto per andare a giocarseli. Per me questa possibilità ventilata è fantamercato". Difficile capire se davvero arriverà un nuovo allenatore in rossonero anche se c'è da dire che Massimiliano Mirabelli ha confermato ancora una volta la fiducia del club rossonero nei confronti di un tecnico capace e intelligente come Montella.

© Riproduzione Riservata.