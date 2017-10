Calciomercato Napoli/ News, Federico Chiesa è una vera ossessione (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Continua il pressing del Napoli per Federico Chiesa che è stato anche a lungo cercato nell'ultima sessione di calciomercato. Attaccante esterno di grande qualità sta facendo davvero bene e potrebbe presto lasciare il club viola per un immediato salto di qualità nella sua carriera. Il contratto del calciatore è stato ritoccato già da poco quando si considerava Chiesa un giovane che sta esplodendo. Ora però sembra che si sia fatto un definitivo passo in avanti in cui la Fiorentina dovrà investire per trattenerlo ancora in Toscana. Dopo aver perso a breve giro di posta Federico Bernardeschi, Nikola Kalinic e Josip Ilicic la viola non può al momento permettersi di lasciar partire Federico Chiesa. Tra le possibilità c'è quella di vedere il Napoli andare ad acquistare il calciatore e magari lasciarlo crescere in prestito proprio in viola. In tutto questo scossone mediatico il calciatore però dovrà pensare al campo e a migliorare giorno dopo giorno.

PARLA L'AGENTE DI ZERBIN

A Napoli ci sono diversi talenti giovani che potrebbero a breve esplodere passando dalla porta principale e altri che invece magari avranno la possibilità di giocare in prestito per crescere ancora. E' così che tra questi c'è Alessio Zerbin per il quale non si sa ancora cosa accadrà nel prossimo futuro. Di lui ha parlato il suo procuratore Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Alessio Zerbin sta facendo veramente bene. Mantiene tutte le credenziali che hanno fatto sì che il Napoli lo comprasse". Il procuratore ha sottolineato come il ragazzo si sia integrato davvero bene nella squadra azzurra, sottolineando poi: "Viene da Gozzano, vicino Novara, e lì è tutto grigio. Fare questo balzo poteva essere più complicato. Vuole stare sempre a Napoli e ci vive nella maniera più giusta a volte addirittura per rimanere non torna a casa". Staremo a vedere se nella prossima stagione il calciatore sarà ceduto in prestito oppure se Maurizio Sarri gli darà una chance.

