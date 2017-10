Calciomercato Roma/ News, per ora Salah è un grande rimpianto (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Momo Salah - La Presse

Per ora Mohamed Salah è un grande rimpianto per la Roma che nella sessione estiva di calciomercato l'ha lasciato partire per prendere con la stessa cifra Patrik Schick. Fino a questo momento l'egiziano al Liverpool ha collezionato voti in pagella ottimi, gol, assist e premi come miglior giocatore del mese mentre li ceco nella casella dei minuti giocati ha ancora un pesantissimo e fastidioso zero. A rincarare la dose ci ha pensato il tedesco Emre Can, obiettivo dichiarato della Juventus, che ha parlato ai microfoni del portale ufficiale del sito del club inglese: "E' stato pazzesco con il suo Egitto. Ho visto un sacco di video con le reazioni dei tifosi egiziani dopo il rigore segnato, sono molto felice per lui. Ha sempre fatto benissimo in tutti i club in cui ha giocato e dunque merita questa possibilità. Fuori dal campo è un ragazzo davvero molto bravo. E' stato un grande acquisto per noi e spero che possa continuare a segnare tanti gol".

ZEMAN RACCONTA QUELLA VOLTA CHE FLORENZI DOVEVA PARTIRE

Alessandro Florenzi è tornato e il gol allo Stadio San Siro di Milano ne è la testimonianza. Giocatore di grande talento, ma anche molto sfortunato, è sicuramente uno dei punti di forza della Roma di Eusebio Di Francesco. Su di lui ha voluto svelare una interessante indiscrezione chi lo ha allenato e cioè Zdenek Zeman. Il boemo ha parlato come riportato da Calciomercato.com spiegando: "All'epoca qualcuno pensava che Alessandro Florenzi non fosse in grado di giocare nella Roma. Sono stato io a volerlo riprendere dopo che aveva giocato nel Crotone". Nell'estate del 2012 il boemo era tornato alla Roma con grandi aspettative dopo che aveva riportato il Pescara in Serie A dopo tantissimi anni. Il tecnico ha lanciato così in Serie A un calciatore che aveva potuto ammirare da avversario con la maglia del Delfino quando affrontava il Crotone. Staremo a vedere se lo stesso Florenzi replicherà a queste parole o meno.

