Calciomercato Inter/ Il punto di Riccardo Brancaleoni: nessun problema con Handanovic, rinnoverà! (esclusiva)

Samir Handanovic (LaPresse)

Manca ancora parecchio tempo prima dell’apertura ufficiale della finestra invernale del calciomercato, eppure in casa Inter già fervono i lavori in vista della prossima stagione di campionato. Tra i vari temi sul tavolo vi è poi uno particolarmente caro ai tifosi nerazzurri che riguarda Samir Handanovic: il portiere è infatti in scadenza di contratto il prossimo 20 giugno del 2019 e l’accordo per il rinnovo pare ormai vicino. Oltre al fronte interno non vanno trascurate le ultime voci di calciomercato che vedono nell’orbita dell’Inter calciatore come Maksimovic e Domenico Berardi e Pastore, quest’ultimo vecchio pallino del ds Sabatini, che già tempo fa aveva cercato di portarlo alla Roma, strappandolo al Psg. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore sportivo Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Handanovic verso il rinnovo? Penso proprio che il rinnovo di Handanovic si farà. Del resto il suo rendimento è sempre migliore e l'Inter non può fare a meno di lui. Non esistono poi portieri che si possono acquistare nella finestra di calciomercato di gennaio. Handanovic rinnoverà con l'Inter.

Arriverà Maksimovic per la difesa? Questo è un discorso legato alla situazione del Napoli. Bisognerà vedere infatti come si troverà in campionato e in Champions la squadra di Sarri. Un giocatore in più potrebbe far comodo nella rosa degli azzurri. Da qui dipenderà l'eventuale trattativa per portare Maksimovic all'Inter.

Berardi possibile acquisto a gennaio? Berardi costa veramente tanto, trenta milioni di euro, non sta rendendo tantissimo poi. Forse questo è legato anche al rendimento dello stesso Sassuolo in campionato. Sta di fatto che penso proprio che l'Inter non sia disposta a spendere una cifra così alta. Per un Berardi in ogni caso che era valutato tantissimo anche quest'estate!

Potrebbe arrivare Pastore? Quest'acquisto lo ritengo più probabile magari con la formula del prestito dal Paris Saint Germain. In effetti Pastore è stato sempre un pallino di Sabatini che aveva cercato di portarlo alla Roma. Sabatini lo conosce fin dai tempi del Palermo. Pastore potrebbe far comodo alla formazione di Spalletti.

Nagatomo verso la Premier? Credo invece che Nagatomo possa andarsene a giocare in Premier League. La formula migliore potrebbe essere quella del prestito. Poi si potrebbe vedere una formula più definita a giugno. Penso proprio che Nagatomo non vestirà più la maglia nerazzurra.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.