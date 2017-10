Calciomercato Juventus / News, Ascari commenta le mosse di Marotta (Ultime notizie)

Allegri, lapresse

Si parla di calciomercato della Juventus, con un bilancio sui nuovi acquisti della vecchia signora. A commentare le mosse di Beppe Marotta ci ha pensato il procuratore Eugenio Ascari, che lo ha promosso a pieni voti:"Lo valuto positivamente. E' vero che due ali importanti come Bernardeschi e Douglas Costa non hanno trovato fin qui grande spazio, ma Allegri sta procedendo con un inserimento graduale come successo con Dybala. D'ora in avanti credo che possano essere impiegati maggiormente e già domani potrebbero partire titolari. Matuidi ha trovato una sua collocazione, mentre l'impatto di Bentancour è stato più che positivo. Anche per Szczesny si prospetta un inserimento graduale, è stato un acquisto fatto in previsione del dopo Buffon". I problemi in difesa non dovrebbero spingere la dirigenza a tornare sul mercato a gennaio, Ascari ritiene che l'organico sia a posto: "La difesa ritengo sia ben nutrita, è lunga e assortita. Non credo debbano tornare sul mercato. De Sciglio lo conoscevamo dai tempi del Milan e anche lui ha bisogno di tempo per inserirsi. Non sarei preoccupato perchè in tutti i ruoli la squadra è coperta. Non sarei allarmato, per ora è la difesa meno battuta dopo quella dell'Inter".

