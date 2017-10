Calciomercato Napoli/ News, Rulli: l'anno prossimo potrei lasciare la Real Sociedad (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Geronimo Rulli - La Presse

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Napoli è stato davvero molto vicino all'acquisto di Geronimo Rulli portiere argentino della Real Sociedad che doveva sostituire Pepe Reina destinato al passaggio al Paris Saint German. In vista della prossima stagione però torna d'attualità il nome di Rulli che dovrebbe lasciare la Spagna e sostituire proprio lo spagnolo che andrà a scadenza di contratto e non c'è possibilità che rinnovi il suo accordo con il club campano. Rulli ha parlato a TB sottolineando: "Non so se il prossimo anno giocherà ancora alla Real Sociedad. Oggi sono qui e penso solo al presente, per il futuro si vedrà". Una porta non socchiusa ma spalancata per il Napoli che sembra aver individuato in lui l'erede del suo Reina, giocatore sicuramente importante ma che ormai si avvia anche alla fine della sua carriera. Staremo a vedere se poi ci saranno altre sorprese di calciomercato con i nomi di Cragno e Leno che rimangono comunque d'attualità.

NON SI VORREBBE ANTICIPARE L'ARRIVO DI ROBERTO INGLESE

L'anticipo dell'arrivo di Roberto Inglese a Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio rimane un grande punto interrogativo con gli azzurri che non vorrebbero rovinare i rapporti con il Chievo Verona che al momento sono ottimi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che l'obiettivo del club azzurro sarebbe quello di recuperare Arkadiusz Milik per dare la possibilità a Inglese di continuare a giocare titolare con i clivensi dai quali è stato acquistato a giugno e dove è stato lasciato in prestito per un anno. Il medico del Napoli Alfonso De Nicola si è sbilanciato sottolineando che spera come il polacco possa essere il regalo sotto l'albero di Natale di Maurizio Sarri. C'è da sottolineare però che Milik viene già da una rottura del crociato e anche se l'infortunio è arrivato quest'anno all'altra gamba non si devono assolutamente forzare i tempi di recupero. Staremo a vedere come si evolverà anche questa vicenda.

© Riproduzione Riservata.