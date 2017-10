Calciomercato Roma/ News, Sagna strizza l'occhio anche ai giallorossi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Tra i tanti nomi fatti per il calciomercato della Roma in estate c'era anche quello di Bakary Sagna terzino che si è svincolato dal Manchester City e che al momento è ancora alla ricerca di una squadra. Essendo nella lista dei parametro zero può essere tesserato anche ora che il calciomercato è chiuso, favorendo così la possibilità della squadra che sta cercando qualcuno nel suo ruolo. Al momento sul versante destro i giallorossi possono contare sia su Bruno Peres oltre che su Alessandro Florenzi oltre al giovane Karsdorp arrivato in estate e convocato per la prima volta dopo l'infortunio proprio per la gara di questa sera. Sicuramente però chi compra Bakary Sagna va a prendere un calciatore non proprio al massimo della forma, ma che però ha grande esperienza. Il calciatore dal canto suo ha strizzato l'occhio anche al club capitolino in un intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: "Seguo molto la Serie A, ci sono grandi squadre come Napoli, Roma, Mila e Juventus. E' una sfida quella della Serie A che prenderei al volo".

PRIMA DA CONVOCATO PER KARSDORP

In estate Rick Karsdorp è stato il primo colpo di calciomercato da parte della Roma di Monchi. Un terzino destro che in teoria sarebbe dovuto diventare titolare dopo aver recuperato da un breve problema fisico. Questo però si è rilevato più grave del previsto e l'intervento chirurgico effettuato all'arrivo in Italia lo porta ad essere convocato per la prima volta quest'anno proprio stasera per la gara Roma-Napoli. Karsdorp non sarà sicuramente titolare, ma c'è grandissima curiosità di vedere se il calciatore avrà la possibilità di giocare spesso e se si ambienterà a un campionato italiano che sicuramente è molto più complicato dell'Eredivise. C'è tempo per valutare la situazione, ma sicuramente ci vorrà del tempo per vederlo giocare con continuità. Intanto però di certo è arrivata la soddisfazione della prima convocazione che gli permetterà, in base a come andranno le cose nel match, magari anche di debuttare proprio contro una diretta concorrente per la parte alta della classifica.

