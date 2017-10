Calciomercato Serie A/ Il punto di Pietro Chiaradia: Spalletti confermato, ma Montella… (Esclusiva)

Luciano Spalletti (LaPresse)

Siamo ancora ben lontani dalla finestra invernale del calciomercato, eppure le indiscrezioni sui prossimi possibili movimenti di mercato per il campionato di Serie A si susseguono senza tregua. Le big d’altronde si stanno già muovendo per sistemare la propria rosa e anche tante realtà minori stanno studiando qualche manovra di emergenza per il prossimo inverno: da questo possibile valzer di maglie poi non sono esentati i tecnici. Se Sarri, Spalletti e Inzaghi paiono avere la completa fiducia di staff, giocatori e dirigenza ci sono alcuni casi più traballanti come quello di Vincenzo Montella, la cui presenza della panchina del Milan appare più incerta che mai a poche ore dal Derby con l’Inter. Non è però solo a Milanello che si respira una brutta aria: non dimentichiamo infatti la crisi del Genoa e del Sassuolo senza trascurare il vivo conflitto tra la piazza viola e la dirigenza della Fiorentina. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore sportivo Pietro Chiaradia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quali sviluppi importanti vede nel calciomercato? Credo intanto che il futuro del calciomercato sia legato anche al futuro del calcio in Italia. Il nostro paese sta attraversando una grave crisi con la Nazionale che potrebbe anche non andare ai Mondiali. Sarebbe un autentico flop per il nostro sport più popolare, per Tavecchio. Bisogna essere capaci di uscire da questa crisi limitando a tre-quattro il numero di giocatori stranieri presenti in ogni squadra.

E quali altre cose andrebbero prese? Bisogna puntare sui vivai, sui giovani. Il Barcellona per esempio sta puntando sulla sua cantera da cui continuano a venire fuori giocatori che poi esplodono nella squadra maggiore. Solo Messi è esploso in Argentina e poi si è trasferito al nel settore giovanile del Barcellona, fucina di campioni. Non si comprano tanti giocatori poi nella società catalana,

La Juventus vuole Simone Inzaghi per il futuro: mossa possibile? Credo che non sia una cosa molto facile anche per l'antipatia che Lotito ha per la Juventus, il presidente della Lazio non vorrebbe certo privarsi del suo allenatore.

Milinkovic Savic arriverà in bianconero? Se la Juventus offrisse tanti soldi magari questa cessione sarebbe possibile dalla Lazio. Vale però lo stesso discorso fatto per Simone Inzaghi.

Cosa sarà di Sarri, rimarrà al Napoli? Sta facendo bene, è al suo terzo anno al Napoli che potrebbe questa stagione portare allo scudetto. Rinnoverà col Napoli.

Chiesa il colpo di gennaio per gli azzurri? Intanto c'è già Callejon che gioca nel suo ruolo. Poi non so se De Laurentiis sia disposto a spendere sessanta-settanta milioni per acquistarlo, per comprare un giocatore che deve ancora dimostrare fino in fondo il suo valore.

Per la Roma già pronto Ancelotti se fallisse Di Francesco? Se Di Francesco non portasse la Roma in Champions potrebbe arrivare Ancelotti che mi ricorda proprio Liedholm. Un allenatore pacato, competente, preparato come il tecnico svedese, proprio il suo erede.

Milan, il mercato dipenderà dal futuro di Montella? No Montella non gode di buon credito al Milan, neanche da parte di Berlusconi che per tanti anni è stato presidente della società rossonera. Il mercato del Milan poi non l'ho capito, tanti soldi spesi male per una squadra che non sta assolutamente convincendo.

Spalletti confermato? Direi di sì, l'Inter non gioca bene ma i risultati arrivano. A fine stagione dovrebbe esserci ancora lui all'Inter.

Potrebbe arrivare Ozil nella formazione nerazzurra? E' un pallino di Spalletti ma bisognerà vedere anche cosa deciderà Wenger per un Arsenal che non sta facendo così bene. Poi non credo proprio che dovrebbe arrivare a gennaio, i grandi colpi di mercato si fanno a giugno.

Lazio e Torino: si pensa già al dopo Simone Inzaghi e al dopo Mihajlovic? Simone Inzaghi ha da poco rinnovato il contratto con la Lazio, non penso proprio che Lotito lo lascerà partire così facilmente. Mihajlovic non riesce a far fare al Torino il salto di qualità nelle partire importanti. Il suo carattere troppo impulsivo non piace neanche molto ai giocatori.

Ci potrebbero essere altri sviluppi nel prossimo calciomercato? C'è un Atalanta che ormai è una realtà puntando sempre sul suo settore giovanile. C'è un Bologna che è una società seria, ben collaudata, il che dovrebbe consentirgli di disputare un campionato tranquillo. Il Sassuolo altra società tranquilla, ben strutturata mi sta deludendo nei risultati della sua squadra. Forse per l'arrivo del neo allenatore Bucchi, forse per altri motivi. E poi c'è la Fiorentina società anche lei in difficoltà che ha puntato sui giovani, che sta vivendo il dissidio tra i Della Valle e i tifosi.

Cosa si aspetta dalla Fiorentina in particolare? La Fiorentina è un club blasonato, che ha fatto la storia del calcio italiano. La crisi societaria dipende proprio da questi problemi tra i Della Valle e la piazza. In questi anni sono stati ottenuti buoni risultati ma a Firenze sognano lo scudetto, vogliono arrivare a questo traguardo. Paulo Sousa a gennaio s'è reso conto che non sarebbe stato un grande calciomercato e se n'è andato. E' stato fatto qualche colpo di mercato sbagliato e Corvino non è stato sempre impeccabile anche lui. Vitor Hugo è stato pagato undici milioni ma Pezzella, che è di proprietà del Betis Siviglia gli ha rubato il posto. Manca poi una seconda punta accanto a Simeone.

Cosa pensa invece di Genoa e Sampdoria? Anche il Genoa dovrà risolvere la questione societaria. E' arrivato Perinetti dovrà lavorare molto anche lui per una squadra che sta facendo molta fatica, è nelle zone calde della classifica. Il Genoa è in una situazione delicata. Juric rischia il posto, sinceramente non l'avrei confermato dopo quello che è successo la stagione scorsa. Genova è una piazza importante e il Genoa merita di più. La Sampdoria sta disputando un buon campionato e potrebbe arrivare tra le prime otto. E' molto buono quello che si sta facendo nella Sampdoria.

C'è qualche nome invece, qualche giocatore che consiglia del mercato estero? Sì, Renato Santos, un esterno destro del '91 che gioca nel Boavista, un giocatore portoghese che si è messo in luce nella formazione lusitana. Ricorda il Cerci prima maniera, potrebbe andare bene per qualche squadra italiana.

(Franco Vittadini)

