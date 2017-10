Calciomercato Inter/ News, Berti: sogno Alexis Sanchez (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Alexis Sanchez - La Presse

L'Inter vista ieri nel derby contro il Milan ha dimostrato dei difetti, ma è sembrata squadra in grado di vincere contro tutto e tutti con la qualità di Mauro Icardi e non solo. Sicuramente con qualche ritocco di calciomercato a gennaio l'Inter può davvero provare a vincere il campionato dopo ben sette anni che non riesce a raggiungere questo obiettivo. Dei possibili calciatori nel mirino ha parlato un uomo molto amato in casa nerazzurra, l'ex calciatore Nicola Berti. Questi ha parlato ai microfoni della versione online de La Gazzetta dello Sport, sottolineando: "A gennaio mi aspetto almeno un paio di colpi dall'Inter. Mi piace veramente molto Alexis Sanchez dell'Arsenal. E' un campione vero ed è in grado di fare la differenza per almeno 3-4 anni". Ormai da diversi anni si parla di un suo possibile addio all'Arsenal con la Juventus che l'ha sondato diverse volte. Il cileno conosce bene poi il calcio italiano dove ha fatto il suo debutto in Europa con la maglia dell'Udinese.

ADANI SU VECINO

Matias Vecino è stato sottovalutato da molti come un acquisto di contorno nell'ultimo calciomercato dell'Inter. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina in realtà però è un calciatore di grande affidabilità, tecnico e in grado di cambiare sempre passo. Nel derby di ieri contro il Milan è stato uno dei grandi protagonisti, dimostrando anche di avere delle doti offensive importanti. A margine di un azione strepitosa che lo ha visto recitare palla al piede Daniele Adani, ex difensore e oggi seconda voce di Sky Sport, ha sottolineato: "Pensavo che Steven Gerrard avesse smesso di giocare. Queste cose le faceva lui al Liverpool. Matias Vecino è un calciatore incredibile". Sicuramente del centrocampista sentiremo parlare ancora e con lui l'Inter ha fatto un colpo davvero importante. Staremo a vedere se durante la stagione riuscirà a trovare anche continuità che al momento non sembra mancargli.

© Riproduzione Riservata.