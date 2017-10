Calciomercato Juventus/ News, il Manchester City molla Alex Sandro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Il Manchester City molla Alex Sandro potrebbe essere questa una delle notizie più importanti delle prossime settimane per il calciomercato della Juventus. Il club inglese aveva sondato il calciatore già ai tempi del Porto, tanto che se non fosse arrivato a Torino lo avrebbe preso probabilmente un anno dopo a parametro zero. Secondo quanto riporta il Sun però il club allenato da Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro del Southampton, Ryan Bertrand che nelle ultime stagioni sta dimostrando di essere veramente un ragazzo di grande livello e che costa meno di Alex Sandro. Inoltre grazie alle sue prestazione ha conquistato anche la maglia della nazionale inglese. Giocatore tecnico e di grande intelligenza potrebbe davvero essere un colpo interessante che vedrebbe la Juventus rimanere un po' più tranquilla su Alex Sandro che così non dovrebbe essere più tentato dai milioni di sterline della Premier League.

EMRE E GORETZKA DOPPIO COLPO A PARAMETRO ZERO

La Juventus di Beppe Marotta sul calciomercato da sempre ha fatto diversi colpi interessanti a parametro zero. Negli anni sono arrivati calciatori del valore di Andrea Pirlo, Fernando Llorente, Dani Alves e Sami Khedira. I prossimi due potrebbero essere, come riporta Ciro Venerato a Rai Sport, i tedeschi Emre Can e Leon Goretzka. Il centrocampista del Liverpool è nel mirino dei bianconeri ormai da tanto tempo e presto potrebbe diventare un sogno che si concretizza con il club disposto per arrivare a lui anche a fare un sacrificio. Il calciatore dello Schalke 04 invece starebbe per ricevere un'offerta incredibile dal club tedesco che vorrebbe provare a trattenerlo. Attenzione però perché su tutti c'è grande concorrenza e la Juventus se li vorrà prendere dovrà iniziare a muoversi in anticipo per evitare di trovarsi sprovvista di soluzioni quando da gennaio si potrà iniziare a trattare per prenderli gratis dopo cinque mesi.

