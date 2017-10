Calciomercato Milan/ News, Sagna occasione a parametro zero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il Milan potrebbe a sorpresa fare un colpo di calciomercato a parametro zero, portando in rossonero il terzino destro Bacary Sagna che è al momento nella lista degli svincolati dopo la fine del suo accordo con la maglia del Manchester City. Secondo quanto riportato dal Leicester Mercury pare che il calciatore francese abbia detto di no al Leicester e che il ragazzo sarebbe attratto alla Serie A come ha ribadito diverse volte. Secondo quanto raccontato sempre dal portale in questione pare che ci sia su di lui il Milan e l'Inter. Nato a Sens il 14 febbraio del 1983 è cresciuto nell'Auxerre per essere acquistato nel 2007 dall'Arsenal dove ha giocato ad altissimo livello ben sette stagioni. Nel 2014 arriva la chiamata del Manchester City dove però Sagna gioca molto solo nella seconda stagione. Terzino di fascia arrivato a trentaquattro anni può andare ancora molto, ma di certo chi lo prende ne dovrà valutare anche le condizioni fisiche. Di certo però sarebbe un ottimo sostituto all'infortunato Andrea Conti.

SONDAGGIO SU GOUIRI

Il calciomercato dei giovani non viene dimenticato dal Milan che sta lavorando per cercare di mettere a segno un colpo davvero importante per il futuro. Pare infatti che il club rossonero abbia messo nel mirino il talentino del Lione Amine Gouiri come riporta Marca. Su questo c'è anche l'interesse fortissimo del Real Madrid che di certo economicamente è molto più attrezzato del club rossonero. Amine Gouiri è un calciatore classe 2000 vera stella dell'Under 17 della Francia. Puna centrale destro di piede ha origini algerine, ma il passaporto francese. Il suo contratto è fino al 2020 con il club transalpino e pronto a dimostrare di essere calciatore dotato di grandissima esplosività e fisicità che in area di rigore può fare la differenza. Partendo dietro a livello economico il Milan dovrà sicuramente andare ad indovinare i tempi per fare questo colpo importante. Chi la spunterà?

© Riproduzione Riservata.