Calciomercato Napoli / Il punto di Ernesto De Notaris: Chiesa? affare possibile ma Verdi… (esclusiva)

Benchè la rosa del Napoli si stia confermando la migliore in questa prima parte del campionato di Serie A (è l’unica squadra a pieni punti finora) anche in casa azzurra chiaramente si lavora in vista della prossima finestra di calciomercato invernale, come quella estiva. Tanti infatti sono i nomi che la formazione di Sarri sta attraendo, da Federico Chiesa a Simone Verdi, senza dimenticare che la dirigenza campana ha parecchi casi interni da risolvere, non ultimo il rinnovo di contratto di Faouzi Ghoulam. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Ghoulam verso il rinnovo? Vedremo quello che succederà perchè Ghoulam conosce il suo valore, sa di essere molto bravo. Molti club sono interessati a lui e ovviamente vorrà essere accontentato e ricevere un compenso adeguato. E' a scadenza di contratto: potrebbe non essere una trattativa facile!

Chiesa affare possibile? E' un giocatore che potrebbe far comodo al Napoli, per un acquisto che si potrebbe concretizzare a giugno. La Fiorentina di fronte a una buona offerta economica potrebbe decidere di cedere Chiesa.

Potrebbe arrivare Verdi? Vedo il suo acquisto meno probabile, il Napoli mi sembra orientato a comprare Chiesa, che è il giocatore che interessa veramente la squadra di Sarri.

Albiol verso il Valencia? Lui ormai dovrebbe andarsene a giugno e finire magari al Valencia. Mi sembra questo il futuro di Albiol.

Giaccherini partirà? Credo proprio di sì, a giugno dovrebbe lasciare il Napoli. Per ora la formazione di Sarri deve cercare di avere una buona rosa per affrontare questa stagione e cercare di vincere lo scudetto.

Ci potrebbe essere qualche acquisto per rinforzare il Napoli a gennaio? No non credo: se gli acquisti sono difficili a giugno, figurati a gennaio. Il Napoli dovrebbe mantenere la sua rosa attuale, non cedendo nessun giocatore per disputare una stagione importante!

