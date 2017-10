Calciomercato Napoli/ News, clamorosa indiscrezione: Milik al Chievo e Inglese in azzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik - La Presse

L'ultima indiscrezione di calciomercato ha dell'incredibile e lascia tutti senza parole. Pare infatti che il Napoli sia pronto a mettere a segno quello che sarebbe davvero un colpo di calciomercato clamoroso. Paolo Condò ha parlato durante la trasmissione Sky Calcio Show, sottolineando quello che potrebbe accadere nella sessione di calciomercato di riparazione che prenderà scena a gennaio. Pare infatti che il Napoli voglia sondare a fondo la situazione fisica di Arkadiusz Milik che poco fa si è rotto il legamento crociato dell'altro ginocchio che si è infortunato un anno fa. Il calciatore dovrebbe essere girato in prestito al Chievo Verona di Rolando Maran che potrebbe così lasciare partire verso Napoli Roberto Inglese. Quest'ultimo è stato acquistato dagli azzurri nell'ultima sessione di calciomercato per poi essere parcheggiato proprio a Verona fino al termine della stagione. L'infortunio di Milik potrebbe lanciare questo valzer delle punte.

LE DIFFICOLTÀ DI BERENGUER

Nell'ultima sessione di calciomercato estiva il Napoli ha inseguito a lungo Alejandro Berenguer centrocampista offensivo di Pamplona che l'Osasuna sembrava pronto a cedere. Dopo un lungo tira e molla il Napoli ha mollato la presa con il club spagnolo che ha deciso di cedere il calciatore classe 1995 al Torino per cinque milioni e mezzo di euro più uno di bonus. Il ragazzo al Torino però sta giocando davvero molto poco tanto che TuttoNapoli lo definisce per il momento un vero e proprio flop. Il venti settembre scorso Berenguer ha giocato la sua ultima partita ed ha fatto sicuramente clamore la sua panchina ieri a Crotone quando non era disponibile Andrea Belotti per infortunio. Al suo posto infatti Sinisa Mihajlovic ha addirittura preferito il giovanissimo Umar Sadiq arrivato dalla Roma. Staremo a vedere come andrà la stagione per Berenguer che per il momento di certo non è un rimpianto per il Napoli.

© Riproduzione Riservata.