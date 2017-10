Calciomercato Roma/ News, Dendoncker dell'Anderlecht nel mirino (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il calciomercato della Roma si muove in silenzio con la società giallorossa alla ricerca di un centrocampista per rinforzare un reparto che quest'anno ha avuto molti problemi a causa dei tanti stop per infortunio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che il club capitolino abbia messo nel mirino il belga classe 1995 Leander Dendoncker. Questi gioca nell'Anderlecht e ha un contratto molto lungo, addirittura fino al 2021. Attenzione però perché da tempo sul calciatore c'è anche il Milan che deve trovare un vice Franck Kessié. Il ragazzo ha un fisico molto importante, 188 centimetri per 83 chilogrammi, e gioca di solito come mediano che fa schermo davanti alla difesa. In passato però ha giocato anche da libero in una difesa a tre. Ragazzo dotato di grande fisicità potrebbe essere l'alter ego perfetto di Daniele De Rossi e magari dare la possibilità al calciatore italiano di tornare dopo anni a giocare come interno.

IMPAZIENZA PER SCHICK

L'acquisto di calciomercato più importante dell'estate giallorossa è stato sicuramente Patrik Schick. L'esterno d'attacco ceco infatti è stato pagato oltre quaranta milioni di euro, una cifra che supera quella spesa quasi venti anni fa per prendere Gabriel Omar Batistuta e che lo elegge ad acquisto più caro della storia giallorossa. Arrivati a metà ottobre però il calciatore arrivato dalla Sampdoria e strappato alla Roma non ha ancora giocato nemmeno un minuto, incappato in un problema fisico dietro l'altro. Tifosi e addetti ai lavori sono un po' in ansia e l'impazienza si sta trasformando in malcontento in una Roma che sente tantissimo l'assenza di Mohamed Salah. L'egiziano per di più è partito fortissimo con il Liverpool di Jurgen Klopp ed è stato protagonista di un gol che ha fatto esultare una nazione intera nelle qualificazioni ai Mondiali del suo Egitto. Sicuramente Schick è un calciatore importante, ma davvero tutti lo vorrebbero vedere in campo.

