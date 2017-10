Calciomercato Milan / Il punto di Marco Pomponio: Zapata non partirà e Gigio… (esclusiva)

Calciomercato Milan: intervista esclusiva a Marco Pomponio sulle ultime indiscrezioni e i prossimi possibili movimenti di mercato in casa rossonera.

17 ottobre 2017 INT. Marco Pomponio

Cristian Zapata (LaPresse)

Dopo la sconfitta contro l’Inter nella 8^ giornata di Campionato, in casa Milan si comincia a pensare già alla prossima finestra di calciomercato: benché gli acquisti estivi siano stati eccellenti, la dirigenza rossonera ha fame di risultati e sta lavorando per dare al confermato tecnico Vincenza Montella una rosa adatta. Tra le indiscrezioni di mercato che riguardano i rossoneri spiccano senza dubbio le ipotesi di Jankto e Fofana, in arrivo dall’Udinese per rafforzare il centrocampo, mentre rimane sempre molto chiacchierata l’idea Andrea Belotti dal Torino, benché il club granata sia a dir poco restio a cedere il Gallo. Altro tema sempre molto caldo in casa Milan è il futuro di Gigio Donnarumma: gli accordi stretti questa estate infatti non lasciano troppo tranquilli i tifosi, che temono che il numero 99 possa lasciare il club magari già nella prossima finestra di calciomercato estivo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Pomponio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Fofana? E' un giocatore che in effetti potrebbe rinforzare il reparto arretrato rossonero, magari per fare tirare il fiato a Kessie. Per caratteristiche tecniche è molto simile a lui.

Anche Jankto dall'Udinese? E' un altro buon giocatore ma credo però che sia Fofana sia più utile per il Milan.

Belotti acquisto possibile? No credo proprio di no, non è nel reparto offensivo che il Milan deve rinforzarsi, visto che c'è Kalinic, c'è Andre Silva, c'è Suso, c'è stata l'esplosione di Cutrone.

Zapata partirà? Montella lo considera essenziale nel reparto arretrato. Credo invece che alla fine possa lasciare il Milan Gustavo Gomez.

Che futuro per Donnarumma? Bisognerà capire intanto quanto è veramente la clausola rescissoria del suo contratto. In ogni caso non si possono spendere tanti soldi per un portiere, soprattutto così giovane. Bisognerà anche capire se il Milan intenda cederlo Certo se arrivasse una grande offerta il Milan non potrebbe che pensare di cederlo come tante altre squadre.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.