Venezia-AEK Atene/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

17 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Venezia-AEK Atene

Venezia-AEK Atene è una delle partite in programma per la seconda giornata della Basketball Champions League 2017-2018: appuntamento al PalaSport Taliercio nella serata di martedì 17 ottobre, palla a due ore 20:30. Le due squadre sono inserite nel gruppo C che dopo il primo turno vede la seguente classifica: Bayreuth, Strasburgo, Estudiantes e Venezia 2 punti mentre Banvit Bandirma, AEK Atene, Union Olimpija e Rosa Radom sono a quota 1. La prossima settimana la Reyer affronterà in trasferta i polacchi del Rosa Radom, mentre l’AEK riceverà i turchi del Banvit: entrambe le squadre scenderanno in campo martedì 24 ottobre alle ore 18:30.

VENEZIA-AEK, DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

Venezia-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento dalle ore 20:25 e telecronaca dalle 20:30. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Venezia sta vivendo un ottimo avvio di stagione: sabato è arrivata la quinta vittoria in 6 partite ufficiali (l’unica sconfitta è quella contro Milano nella finale di Supercoppa): sul parquet di Brindisi la Reyer si è imposta per 74-77, al termine di una gara sofferta in cui i campioni d’Italia hanno quasi sempre inseguito gli avversari. Decisivo il canestro di Michael Bramos, annunciato in precarie condizioni (è reduce dall’infortunio ad una mano) eppure in grado di contribuire con 7 punti, altrettanti rimbalzi e la giocata vincente di cui sopra. Settimana scorsa invece gli orogranata sono usciti vincitori dalla maratona contro il Banvit Bandirma, piegato per 108-101 e solo dopo tre tempi supplementari; un grande Gediminas Orelik ha guidato i suoi segnando 24 punti, mentre MarQuez Haynes ha dato una bella mano infilandone 22 (con 6 assist). Al contrario l’AEK Atene di coach Sotoris Manolopoulos ha subito un ko interno per mano del Movistar Estudiantes: la squadra spagnola ha preso il largo già nel primo quarto concluso sul 15-31, andando poi ad amministrare la dote di vantaggio nel prosieguo del match. Per quanto riguarda la situazione infortunati, il coach veneziano Walter De Raffaele deve sicuramente fare a meno di Stefano Tonut e Tomas Kyzlink, mentre Bramos ha dimostrato di essersi ristabilito. Il quintetto base della Reyer dovrebbe essere formato da Haynes, Dominique Johnson, Orelik, Hrvoje Peric e Mitchell Watt.

