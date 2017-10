Calciomercato Inter/ News, derby col Milan per Lucas Lima (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale

18 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Presto potrebbe profilarsi un nuovo derby Milan-Inter dopo quello giocato domenica scorsa, stavolta però sul calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che ci sia uno scontro in corso tra le due squadre meneghine per arrivare a Lucas Lima. Kia Joorabchian è il procuratore internazionale che si occupa dei suoi affari ed è tornato in Italia. Questi ha buonissimi rapporti con il club nerazzurro visto che gestisce gli interessi anche di Joao Mario già tesserato dalla squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal noto portale pare che in agenda ci sia un incontro tra Kia Joorabchian e Piero Ausilio dirigente proprio dell'Inter. Il calciatore brasiliano è in scadenza di contratto e rappresenterebbe un grandissimo colpo a parametro zero. Staremo a vedere se l'Inter sarà pronta a fare uno sforzo oppure se il Milan sarà protagonista di un colpo di coda.

DAVIDE SANTON SOGNA IL RINNOVO

Davide Santon ha debuttato in questa stagione negli ultimi minuti del derby giocato domenica tra Milan e Inter. Il calciatore però potrebbe anche presto diventare nuovamente protagonista del calciomercato. Questo perché ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019 e il club dovrà decidere cosa fare del suo cartellino. La sensazione è che si potrebbe aprire qualcosa di nuovo proprio in questo periodo in cui Luciano Spalletti non appare molto convinto dei terzini a sua disposizione. Secondo FcInterNews la volontà del calciatore sarebbe quella quanto prima di prolungare il suo accordo con l'Inter, club con il quale si trova veramente molto bene. Staremo a vedere cosa deciderà la dirigenza nerazzurra che ormai da tempo ha messo in conto la possibilità di andare a cedere il ragazzo, ma potrebbe anche rivalutare quella di trattenerlo cambiando completamente rotta.

© Riproduzione Riservata.