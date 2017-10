Calciomercato Juventus/ News, dall'Inghilterra insistono: Ancelotti aspetta i bianconeri (Ultime notizie)

18 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Carlo Ancelotti - La Presse

Un vincente vuole assolutamente tornare lì dove ha deluso, questa frase potrebbe spiegare la voce che vede Carlo Ancelotti come possibile prossimo allenatore dei bianconeri. Dall'Inghilterra infatti insistono che proprio l'ex allenatore del Bayern Monaco, come riporta TuttoJuve, avrebbe rifiutato un ritorno al Milan per il futuro per andare alla Juventus. Nonostante Massimiliano Allegri abbia ancora un accordo lungo coi bianconeri, c'è qualcuno che mormora come qualcosa si sia rotto come evidenziato da quanto accaduto con Leonardo Bonucci. Se dovesse andare via Allegri, senza vincere quella Champions due volte sfiorata, potrebbe quindi tornare Ancelotti che è stato sulla panchina bianconera dal 1999 al 2001 collezionando due secondi posti dietro prima la Lazio di Sven Goran Eriksson e la Roma di Fabio Capello. L'idea di Carletto Ancelotti, ma digerito dai tifosi bianconeri proprio per quel lontano passato, sarebbe quello di far ricredere tutti alzando finalmente quella Champions League che a Torino manca da oltre venti anni.

EMRE CAN, CARVALHO E ANDRÈ GOMES PER IL CENTROCAMPO

Il centrocampo della Juventus è sicuramente un reparto in continuo divenire. Miralem Pjanic continua a crescere, mentre Blaise Matuidi ha dato grandissima solidità. Le condizioni fisiche di Claudio Marchisio e Sami Khedira invece sono un po' incerte. Per questo i bianconeri continuano a guardare sul calciomercato a diversi centrocampisti importanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TalkSport l'obiettivo numero uno rimane Emre Can che si svincola a giugno prossimo a parametro zero dal Liverpool. Attenzione però ai nomi di William Carvalho, stasera avversario con lo Sporting Lisbona, e André Gomes del Barcellona. Sul primo potrebbe a breve pesare una clausola rescissoria da sessanta milioni di euro, mentre sul secondo c'è il forte pressing del Tottenham. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni, di certo la Juventus l'estate prossima acquisterà un altro grandissimo centrocampista.

